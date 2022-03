Vax tour per la comunità indiana: ultima tappa a Cisterna domenica 6 marzo

sta per concludersi l’iniziativa della vaccinazione itinerante avviata dalla Asl di Latina a favore della comunità Sikh presente sul territorio pontino e resa possibile dalla stretta collaborazione tra servizi sanitari ed enti locali .

Domenica prossima, 6 marzo, il camper dedicato alla campagna di immunizzazione sosterà a Cisterna, ultimo comune incluso nel progetto e ultima tappa dell'iniziativa. Nei pressi del Tempio Sikh Gurdwara Singh Sabha- Via provinciale per Latina n.64, saranno disponibili 350 dosi booster del vaccino Moderna e 100 prime dosi di Johnson & Johnson. Ci si può recare nel sito dalle 9 alle 14 anche senza essere muniti di tessera sanitaria. Si richiede però un documento di identificazione, come il passaporto dello Stato di provenienza.

La vaccinazione itinerante nelle scorse settimane ha già toccato i comuni di Aprilia, Terracina, Fondi e Sabaudia.