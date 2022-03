Coronavirus, Zingaretti: “Nei prossimi mesi dovremo tenere ancora le mascherine al chiuso”

Mascherine al chiuso ancora per alcuni mesi per difendersi dalla risalita dei contagi: questa la posizione del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, intervenuto ieri nel corso di una conferenza. E proprio ieri - anche se i sintomi di una risalita dei contagi da coronavirus c’era stata già nei giorni scorsi - i casi nel Lazio sono tornati dopo oltre un mese sopra la soglia dei 10mila giornalieri. Un’accelerazione che rispecchia anche l’andamento della curva a livello nazionale e che si conferma anche a livello provinciale, con una crescita dei contagi che è stata registrata anche nel territorio pontino negli ultimi giorni.

La situazione allo stato attuale impone quindi di non abbassare la guardia. “Secondo me dovremo tenere questi aggeggi maledetti anche al chiuso nei prossimi mesi. Vedremo le scelte che farà il Governo” ha detto il presidente Zingaretti. La situazione attuale "più che preoccupare deve spingerci a stare attenti, soprattutto al chiuso, e a non abbassare la guardia - ha aggiunto -. Il virus circola e bisogna difendersi”.

Proprio ieri dalla Regione hanno spiegato che l’accelerazione dei nuovi casi degli ultimi giorni è legata “in prevalenza, alla popolazione giovanile, ai positivi asintomatici e ai casi di reinfezione”; un’accelerazione a cui non corrisponde un aumento anche dei ricoveri. “Bisogna dire che, al momento attuale, non si registra una particolare pressione sulla rete ospedaliera che rientra nella normalità. Il virus non è sconfitto e, il 31 marzo, con la fine dello stato di emergenza, non può essere interpretato come un segnale di "liberi tutti”.