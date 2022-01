Anche a Cori tamponi rapidi e gratuiti a studenti e operatori delle scuole

Tamponi rapidi per gli studenti a Cori in vista del rientro in classe. Con la collaborazione delle farmacie De Gregorio e San Giuliano (Montecuollo), l’amministrazione comunale di Cori organizzerà per il fine settimana uno screening gratuito, su base volontaria, per gli studenti, gli insegnanti e i collaboratori di tutte le scuole di Cori e Giulianello (asilo nido pubblici e privati, materne pubbliche e private, elementari e medie).

I test rapidi verranno effettuati presso il drive-in di Giulianello in piazza della Stazione (vicino al centro sociale anziani Il Ponte) nei giorni di sabato 8 e domenica 9 gennaio dalle 8.30 alle 13.30.

Occorrerà prenotarsi presso le farmacie stesse. “Uno strumento senza costi per i cittadini – afferma il sindaco di Cori, Mauro De Lillis – che ci aiuterà a rendere le scuole più sicure. Pertanto, invitiamo famiglie, insegnanti e operatori scolastici a prenotare ed effettuare il tampone”. Il numero di riferimento per la farmacia San Giuliano (Montecuollo) è lo 06 9674000 e per la farmacia De Gregorio lo 06 9678133.