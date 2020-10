Coronavirus Formia, 84 attuali positivi. Caso sospetto alla polizia locale: sanificati i locali

Aggiornamenti sui contagi a Formia, dove nella mattinata di oggi chiudono per sanificazione i plessi delle scuole "Don Milani" di Maranola e della primaria "De Amiciis". Il plesso De Amiciis riaprirà giovedì 29 ottobre per tutte le classi ad eccezione della classe IA, mentre il plesso di Maranola riprenderà le lezioni regolarmente venerdì 30 Ottobre. La precisazione arriva dal sindaco Paola Villa: "Tutte le procedure di controllo e tracciamento sono seguite dalla Asl - spiega- e la direzione scolastica ha inoltrato gli elenchi dei contatti al dipartimento di Igiene e Prevenzione della Asl"

Sempre a Formia è stata poi posta in quarantena, con un'ordinanza del sindaco, un'intera comunità alloggio per anziani in cui era stato riscontrato un caso di positività di un operatore. Nella giornata di oggi, 28 ottobre, sarà chiuso il comando della polizia locale per procedere alla sanificazione dei locali e degli spazi comuni. L'intero comando dei vigili urbani di Formia sarà sottoposto, tra venerdì e sabato prossimi, a screening sanitario con tampone antigenico a causa di un sospetto covid tra gli agenti.

"Si continua a monitorare i diversi casi positivi che ci sono nella nostra città - continua il sindaco Villa - ad oggi 84, di cui 78 curati presso i propri domicili. Molti di questi sono asintomatici e non soggetti ad alcuna cura, attendono solo di negativizzarsi. Gli altri, ricoverati presso strutture ospedaliere, fortunatamente rispondono alle cure ed ovviamente avranno un iter di guarigione più lungo. Stiamo affrontando un momento molto complesso, ovviamente stiamo collaborando sia con la Asl che con tutte le direzioni scolastiche, inoltre la nostra attenzione è rivolta alle strutture ospedaliere e alla loro capacità di accogliere quanti hanno bisogno di cure, non solo malati covid, ma anche chi deve curarsi per altre patologie e deve ricevere le migliori cure possibili anche in un momento difficile come quello che stiamo vivendo. Ognuno di noi può fare la differenza, usando sempre la mascherina e soprattutto allertando tempestivamente il proprio medico di famiglia per qualsiasi sintomo sospetto".