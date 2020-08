Coronavirus, un nuovo contagio in provincia: una minorenne del comune di Formia

Un solo nuovo caso positivo in provincia di Latina riportato nel bollettino Asl del 20 agosto. Si tratta di una ragazza minorenne residente a Formia e parente di una donna già risultata positiva nei giorni scorsi e legata a un caso già noto e isolato.

Il totale dei contagi pontini sale quindi a 660, mentre risulta anche oggi stabile il numero dei pazienti guariti, fermo a 540. Trentasette i deceduti totali da inizio emergenza per le conseguenze del covid, mentre sono attualmente 83 i positivi in provincia, di cui 47 trattati a domicilio. Continua il lavoro del dipartimento di prevenzione della Asl di Latina per risalire ai contatti avuti dai positivi e rintracciare i link epidemiologici.