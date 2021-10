Coronavirus, la curva scende ancora: solo 9 contagi in provincia e due ricoveri

Ancora in discesa i casi di covid sul territorio pontino, che oggi, 1 ottobre, sono soltanto 9 contro i 20 di ieri. Coinvolti sono solo quattro comuni della provincia, con 3 contagi accertati a Fondi e due rispettivamente nei centri di Aprilia, Gaeta e Latina.

Il bollettino della Asl non riporta decessi in questa prima giornata di ottobre mentre sono due i ricoveri in ospedale. Sono state notificate inoltre 77 nuove guarigioni e infine si contano 1.636 somministrazioni di vaccino nelle ultime 24 ore.

Il mese di settembre si è chiuso sotto quota 900 contagi, 890 per la precisione, con una sola vittima e ricoveri dimezzati rispetto ad agosto.