Coronavirus, la curva scende a 101 nuovi casi. Ma il rapporto tra positivi e tamponi è al 26,5%

Come ogni lunedì scende ancora la curva del Covid in provincia di Latina. Dai 427 casi registrati nel corso del fine settimana (292 nella giornata di sabato e 135 domenica) si arriva oggi, 23 maggio, a quota 101. I contagi sono stati accertati però su un numero totale di appena 381 test e dunque il rapporto tra positivi e tamponi sale dunque a 26,5%.

Sono solo 20 inoltre i comuni coinvolti: 32 i casi nella città di Latina, 4 ad Aprilia, 2 a Bassiano, 5 invece a Cisterna, 2 anche a Cori, 8 nel comune di Fondi, 2 a Gaeta e 5 a Itri; 4 sono poi i contagi scoperti a Minturno, uno a Norma, 8 a Pontinia, uno solo anche sull'isola di Ponza, 6 a Priverno, 3 a Sabaudia e 2 nel comune di San Felice Circeo, 3 anche a Sermoneta, poi 6 a Sezze, uno ciascuno nei territori di Sonnino e Sperlonga, 5 a Terracina. Per un numero complessivo di 7.934 casi accertati dall'inizio del mese ad oggi, con una media di circa 345 contagi al giorno, mentre la media di aprile si attestava intorno a 702 casi quotidiani.

Da ben 13 giorni inoltre il territorio pontino non registra nuove vittime del Covid e il bollettino della Asl di oggi non riporta nuovi ricoveri ospedalieri. I guariti invece sono 19 mentre restano a zero anche le vaccinazioni.