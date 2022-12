Coronavirus, rallenta la corsa dei contagi in provincia. Sono meno anche gli studenti positivi

Scende sotto il muro dei 2mila - e non succedeva da oltre un mese - il numero settimanale dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina. Una curva che si conferma ancora in discesa nel corso di questa che è una fase cruciale, con l’arrivo dell’inverno e soprattutto delle festività natalizie. La Asl pontina ha diffuso il consueto bollettino che prende in considerazione i giorni tra il 14 e il 20 dicembre ma che, soprattutto, permette di fare un’analisi più completa rispetto alle rilevazioni giornaliere.

Facendo parlare i numeri, sono stati 1.943 i casi accertati nella provincia di Latina, con una diminuzione del 18,4% in una settimana, e come si vede dalla tabella in basso il dato giornaliero non ha mai superato la soglia dei 400 positivi. In contrapposizione a questo, però, nel periodo analizzato ci sono stati più decessi: nell’ultimo report della Asl ne sono infatti riportati 5, a fronte dei 3 del precedente bollettino. Scende, anche se di poco, invece il numero dei ricoveri effettuati che sono stati 20 (tre in meno della settimana precedente).

Vediamo ora la distribuzione territoriale dei nuovi contagi che sono stati registrati praticamente nell’intero territorio provinciale con la sola eccezione dell’isola di Ventotene, mentre su quella di Ponza c’è stato un solo caso. Bassi i dati registrati anche nei centri di Campodimele, Prossedi e Sperlonga, dove sono stati due, o anche di Castelforte con soli tre positivi (tutti i dati nella tabella in basso). Curva in calo, in corrispondenza con il dato provinciale, anche a Latina città dove sono stati accertati 639 contagi, in diminuzione del 13,9% in una settimana.

Chiudiamo infine con le scuole. Scende ancora il numero degli studenti positivi con i casi che nelle ultime due settimane di questo mese sono praticamente dimezzati, come si può vedere dalla tabella in basso. Secondo il dato attuale sono 172 i studenti positivi in tutta la provincia, mentre nell’ultimo report di novembre erano 343 e in quello che considerava la prima settimana di dicembre erano 376. Allo stato attuale il maggiore numero di contagi si concentrano tra gli alunni di età compresa tra i 14 e i 18 anni (sono 70), mentre sono 63 i ragazzi con più di 14 anni al momento positivi e 39 i bambini che frequentano la scuola dell’infanzia.