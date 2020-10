Coronavirus, il Lazio conta altri 1219 positivi. La provincia sfiora i mille casi da inizio ottobre

Sempre più complessa la situazione dei contagi in provincia di Latina e in tutto il Lazio, tanto da spingere il presidente della Regione Nicola Zingaretti a firmare un'ordinanza, diventata ufficiale nella tarda serata di ieri, con ulteriori misure restrittive per la popolazione.

La nuova ordinanza nel Lazio: coprifuoco alle 24

Nel dettaglio l'ordinanza prevede lo stop alla circolazione dalle 24 alle 5 del mattino successivo, a partire dal 23 ottobre e per i 30 giorni successivi (ma con alcune eccezioni): il potenziamento della didattica a distanza per le scuole superiori e le università, che interesserà il 50% degli studenti degli istituti superiori e per il 75% degli universitari: il potenziamento dei posti letto covid, con quote destinate alla terapia intensiva e sub-intensiva (leggi tutti i dettagli).

Coronavirus Latina, 101 casi in un giorno

Proprio nella giornata del 21 ottobre la provincia di Latina ha registrato il massimo dei contagi giornalieri avuti fino a questo momento: sono stati ben 101 secondo il bollettino diffuso dalla Asl, per un totale di 992 casi dall'inizio del mese. Il picco di nuovi casiè stato raggiunto ancora una volta dalla città di Latina, con 24 contagi; altri 21 a Cisterna, 17 ad Aprilia; 8 poi a Terracina, 6 a Roccagorga e 5 rispettivamente a Formia e Sezze, 4 a Minturno, 2 a Cori, Fondi e Priverno e uno rispettivamente a Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano. Si tratta prevalentemente di contagi legati a un link familiare o a un contatto di un caso già noto. Il numero degli attuali positivi sale a 1386, con 1275 persone che sono in cura presso il proprio domicilio e 111 pazienti ricoverati. Sono 2213 i contagi totali da inizio pandemia, nove i guariti nelle ultime 24 ore che hanno fatto salire il totale a 783.

Altri due morti in provincia

Il bollettino di ieri registra anche purtroppo due nuovi decessi legati al covdi. Si tratta di due pazienti entrambi residenti ad Aprilia: un uomo di 69 anni e una donna di 84, entrambi, secondo quanto riferito dall'assessorato alla Sanità della Regione, con patologie pregresse. Il numro totale dei morti dall'inizio della pandemia in provincia è di 44.

Coronavirus Lazio: 1219 nuovi casi

Su 20mila tamponi effettuati nel Lazio si contano altri 1219 casi di positività, 16 decessi e 133 i guariti. Con i nuovi numeri il rapporto tra tamponi e positivi è salito a 5,9%. “Queste sono le giornate più difficili - ha commentato l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato -, occorre rigore e rispetto del distanziamento. Ci aspettiamo un incremento del valore RT soprattutto nelle province, Roma sta tenendo”. Sono al momento 17403 i positivi in tutto il Lazio con 129 pazienti in terapia intensiva, sei in più rispetto alla giornata di ieri; 1226 le persone ricoverate non in terapia intensiva e 16048 quelle seguite in isolamento domiciliare. I guariti sono arrivati a 9913, a 1054 i decessi. I casi totali riscontarti in tutta la regione da inizio pandemia sono 28370.

Aprilia, festa di compleanno senza mascherine: 10 multati

E' arrivata la polizia ad Aprilia durante i festeggiamenti per un compleanno in cui erano presenti una decine di cittadini capoverdiani. Una segnalazione ha allertato il 113 e sul posto, davanti a un minimarket lungo la Nettunense, sono intervenute le pattuglie della squadra volante. I dieci stranieri, tutti in stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcol, saranno multati (qui i dettagli della notizia)

Coronavirus Lazio: il punto sulle scuole

Sono stati ffettuati 69757 test sierologici al personale scolastico, docente e non docente negli istituti del Lazio: il punto della situazione fatto dall'Unità di Crisi della Regione. "Le Asl sono intervenute in 1077 istituti. Le scuole con focolaio sono state 75. Il totale dei casi positivi riscontrati sono stati, ad oggi, 1993, di cui 1670 studenti, in prevalenza nelle scuole secondarie superiori e 323 tra il personale scolastico. Le scuole chiuse per sanificazione dalle Asl sono state 9".

Zingaretti ai sindaci: "Potenziate lo smart working"

Una lettera indirizzata a ministri, sindaci, presidenti di Provincia ed enti pubblici del Lazio è stata scritta dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti per chiedere di riprogettare il lavoro e andare oltre la soglia del 50% di smartworking negli uffici pubblici. L'obiettivo è quello di incrementare il più possibile il lavoro da casa, come misura restrittiva in funzione anti covid (qui la notizia)

