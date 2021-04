Coronavirus, 939 casi nel Lazio e ancora 34 morti. D'Amato: "Alta l'attenzione sulla comunità Sikh di Latina"

Con 83 nuovi positivi riportati ieri, 27 aprile, nel bollettino della Asl.il mese di aprile conta ora 3.885 casi di covid. Gli ultimi contagi sono stati accertati però su circa 800 tamponi, un numero più basso rispetto a quello ordinario. Nel dettaglio della distribuzione sul territorio, si contano 27 casi a Latina, altri 11 a Fondi mentre per tutti gli altri comuni si registrano numeri a una sola cifra. Il report giornaliero segnala anche 162 pazienti guariti, sei ricoveri e due decessi di pazienti di 74 e 93 anni residenti ad Aprilia e Latina, che portano a 52 il numero delle vittime ad aprile e a 513 dall'inizio della pandemia.

Contagi tra gli indiani: le strategie per contenere il virus

Il territorio pontino fa i conti con il problema dei contagi tra la popolazione indiana, che da marzo ad oggi hanno quasi raggiunto quota 270 a cui si aggiungono 37 minori positivi. L'allerta è altissima perché è sempre più complesso gestire e controllare le quaratene dei positivi e perché si teme la diffusione della temuta variante indiana che sta travolgendo il Paese asiatico. I primi cinque tamponi inviati allo Spallanzani per il sequenziamento del virus sono risultati negativi alla variante indiana ma positivi a quella inglese (qui la notizia) ma ulteriori esami su altri campioni sono ancora in corso e i risultati si attendono nei prossimi giorni. Intanto ieri si è tenuto un nuovo vertice in prefettura convocato dal prefetto Maurizio Falco nel corso del quale si è stabilito, in accordo con la Asl, di organizzare centri di screening in ognuno dei sette comuni coinvolti dalla presenza di numerosi cittadini indiani. Si parte già da questa settimana con Sabaudia per poi estendere il servizio anche a San Felice, Latina, Aprilia, Fondi, Pontinia e Terracina (le parole del prefetto Maurizio Falco).Anche l'assessore D'Amato ha precisato che "prosegue l’indagine epidemiologica della Asl di Latina su comunità Sikh: al momento nessun rilevamento di variante indiana, ma occorre mantenere alta l’attenzione".

Coronavirus Latina: cluster di variante inglese in una scuola

Un cluster di variante inglese è stato scoperto in una scuola del capoluogo pontino. Si tratta di una quinta della scuola Rodari, in cui risultano contagiati nove bambini su 23 e una docente. Gli esami di laboratorio dello Spallanzani hanno confermato i sospetti nati proprio per l'elevato numero di contagi registrati nella stessa classe e per la rapida diffusione del virus. La Asl ha attivato le procedure necessarie e iniziato lo screening per tutti gli studenti della classe, per i familiari e per altre classi della stessa scuola in cui ci sono fratelli o sorelle di bambini risultati positivi.

Nel Lazio ancora contagi sotto quota mille

Per il secondo giorno consecutivo nel Lazio i contagi sono stati sotto quota mille. I casi, nello specifico, sono stati 939 su oltre 39mila tamponi. Il rapporto tra positivi e tamponi scende ora al 5%, ma se si considerano anche gli antigenici al 2%. Sono stati inoltre 34 i decessi accertati, 1350 i guariti. Meno di 500 casi hanno interessato la città di Roma (498 per la precisione), poco più di 200 nel resto dei comuni della provincia romana (210) e 231 nelle altre province del Lazio.

Nel complesso, alla giornata del 27 aprile, sono 46.178 gli attuali casi positivi nella regione, di cui 43.492 in isolamento domiciliare, 2369 ricoverati non in terapia intensiva, 317 in terapia intensiva. 7.588 sono i pazienti deceduti e 266.635 le persone guarite. In totale sono stati esaminati nel Lazio 320.401 casi dall'inizio della pandemia.

La campagna vaccinale: nuove sedi a Latina

La campagna vaccinal prosegue nel Lazio e in provincia: nella notte del 27 aprile si sono aperte le prenotazioni per le persone che rientrano nella fascia di età compresa tra i 50 e i 59 anni con esenzioni per patologie (comorbidità) (qui tutte le informazioni) mentre alla mezzanotte del 29 aprile saranno aperte per le età 59/58 anni (ovvero i nati nel 1962 e 1963). Nella provincia di Latina, come ha fatto sapere la Asl, sono pronte due nuove sedi vaccinali, una ad Aprilia ed una Formia, che fanno salire ad 11 il totale dei centri dove vengono somministrati i sieri in tutto il territorio, rafforzando ancor più la campagna vaccinale.

Controlli dei Nas: tracce di covid nei supermercati

Dopo i controlli a bordo dei mezzi pubblici, i carabinieri del Nas hanno ispezionato anche i supermercati della provincia di Latina e di altre città italiane con l'obiettivo di verificare la presenza di tracce di coronavirus nei punti che vengono toccati con le mani. Si tratta di una campagna nazionale che ha coinvolto complessivametne 981 esercizi commerciali individuati tra quelli di maggiore afflusso. Tra le province di Latina e Frosinone sono stati effettuati 31 tamponi sulle superfici (maniglie di carrelli e frigoriferi e tastiere dei pos) rilevando in due casi alcune tracce di covid (qui la notizia).

