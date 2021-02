Roccagorga, ancora troppi contagi nel comune lepino: chiesta la proroga di sette giorni della zona rossa

Ancora troppi contagi nel piccolo comune lepino di Roccagorga. Il bollettino del 25 febbraio segnalava infatti sette nuovi casi scoperti grazie allo screening disposto dalla Asl sulla popolazione scolastica. La situazione dunque ha portato l'azienda sanitaria pontina a inviare una dettagliata relazione in Regione chiedendo una proroga di ulteriori sette giorni per la zona rossa, istituita ufficialmente con provvedimento del presidente Nicola Zingaretti dal 15 febbraio scorso.

Il caso è stato discusso ieri sera nel corso di un vertice convocato in prefettura alla presenza anche del dipartimento di prevenzione della Asl e del sindaco Nancy Piccaro. "La valutazione numerica della Asl - ha spiegato Piccaro - non depone a favore del fatto che possiamo considerare finite le esigenze di cautela che hanno portato alle misure restrittive. La valutazione dei dati del paese non è cambiata dall'inizio della zona rossa. I contagi nelle scuole stanno scemando, alcuni link familiari che si erano estesi ora sono in via di chiusura. Purtroppo però sono soipraggiunti altri tipi di contagi che riguardano link familiari allargati ed amicali sviluppati nelle ultime settimane, questo significa che non abbiamo capito l'importanza delle regole che con sacrificio molti stanno rispettando".

"I casi di positività - ha spiegato il primo cittadino - sono di nuovo oltre i 100 come quando abbiamo iniziato la zona rossa. Ovviamente ci sono state anche guarigioni, ma se alle guarigioni corrispondono nuovi positivi significa che il trend non scende e che il tasso di incidenza del paese è sempre alto. Se noi non capiamo che la chiave di volta è contenere i nostri comportamenti e stili di vita la situazione non si risolverà neanche con la zona rossa".

La Regione confermerà o meno se mantenere le restrizioni per una settimana ancora