Screening sulla comunità indiana: test rapidi della Asl oggi anche a San Felice Circeo

La struttura attiva dalle 13 alle 20 in via Leopardi

Continuano sul territorio pontino gli screening sulla comunità indiana che vive in provincia. Dopo l'ultimo monitoraggio organizzato dalla Asl di Latina nella frazione di Bella Farnia, è la volta del comune di San Felice Circeo, dove oggi, 17 maggio, è stato allestito un tendone che accoglierà i cittadini stranieri che vivono nella zona.

La struttura è aperta dalle 13 alle 20 presso il parcheggio di Colonia Elena, in via Leopardi, all'altezza del civico 100. Come per gli altri appuntamenti, saranno eseguiti anche in questo caso test rapidi e, ove necessario in caso di positività, successivi tamponi molecolari.