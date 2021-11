Primo corso per volontari soccorritori sulle piste da sci del Lazio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Domani sabato 6 novembre comincia il primo corso allievi per diventare Volontario Soccorritore sulle piste da sci nel Lazio: si terrà a Latina, presso il locale Stella Artois – Brasserie.

Questo Corso Allievi è il primo del suo genere nell’area laziale, e apre una nuova stagione per quanto riguarda la sicurezza per gli sciatori del territorio. Durante questo corso di formazione le persone iscritte impareranno tutte le tecniche di primo soccorso: per citare solo alcuni punti fondamentali del programma, si parte dallo studio di nozioni alpinistiche, passando per lo studio dell’anatomia e del trattamento del trauma, fino ad imparare come intervenire in maniera congiunta al 118 e all’elisoccorso. I volontari che supereranno il corso teorico, la prova pratica, e infine la selezione di tecnica sciistica, entreranno in servizio nel territorio laziale.

“Siamo emozionati di poterci finalmente radicare in Lazio" dice il presidente Francesco Campagnola. L’associazione infatti, fondata a Verona nel 1968 e punto di riferimento per gli operatori ski patrol veneti e trentini, ha svolto le sue prime attività nel Lazio nel periodo tra gennaio e marzo 2021. “La nostra Scuola di Formazione è rinomata per la qualità dell’insegnamento, ma soprattutto per la professionalità che è in grado di trasmettere ai futuri volontari: questo è solo l’inizio di un progetto più ampio per dare sicurezza a tutti gli sciatori del Lazio. – continua il presidente Campagnola - Un augurio di buon lavoro a tutti gli istruttori e i partecipanti: non vediamo l’ora di conoscere i nuovi associati, e di ricominciare le nostre attività dopo questi mesi difficili.”

I corsi per diventare soccorritori FISSA si tengono due volte l’anno, all’inizio e alla fine della stagione sciistica. Se qualcuno fosse interessato a mettersi a disposizione per diventare un volontario soccorritore sulle piste da sci, tutte le informazioni sono sul sito www.soccorsoscialpinofissa.org, o sul profilo Facebook @SciFissa.