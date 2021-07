Indice di gradimento dei sindaci, Coletta al 13° posto nella classifica nazionale

Il sindaco di Latina Damiano Coletta al tredicesimo posto nella classifica nazionale e primo nel Lazio per indice di gradimento dei sindaci. Ma se si considerano i primi cittadini classificati pari merito, Coletta raggiunge il nono posto. E' quanto emerge nella nuova edizione dell'indagine annuale Governance Poll effettuata da Noto Sondaggi per il Sole 24 Ore, pubblicata oggi 5 luglio. Un sondaggio che coglie i trend degli amministratori locali 16 mesi dopo lo scoppio della pandemia, in una fase che oggi non è più dominata dai contagi e dalla crisi economica, ma dalle prospettive di ripresa di tutte le attività grazie al crescendo della campagna di vaccinazione.

Damiano Coletta, eletto nel 2016, si attesta attualmente, secondo le rilevazioni, su una percentuale del 58,5% in una graduatoria che vede al primo posto la conferma del sindaco di Bari Antonio Decaro, presidente dell'Anci, che detiene la "medaglia" del gradimento dei cittadini. Coletta ha così voluto commentare il dato: "Il Sole 24 Ore pubblica una classifica con l'indice di gradimento dei sindaci d'Italia. Sono tra i primissimi posti con il 58,5% dei consensi. Primo fra i sindaci dei capoluoghi del Lazio. Una grande soddisfazione, frutto del lavoro di chi, insieme a me, ogni giorno contribuisce all'amministrazione della nostra città. E' un risultato che ci dà la forza per andare avanti. Per questo, oltre a ringraziare i latinensi, voglio condividere questo risultato con la mia squadra, compatta e unita: la giunta, i consiglieri e tutti gli impiegati del Comune. E questo è solo il primo tempo della nostra partita". "Complimenti a Damiano Coletta, che è il primo sindaco del Lazio per gradimento della popolazione e tra i primi d'Italia - commenta l'eurodeputato S&D Massimiliano Smeriglio in una nota - Questo gradimento è un dato importante ottenuto in un periodo difficile come quello della pandemia. È la conferma che chi amministra bene ottiene riconoscimenti".

Nel caso dei governatori, spicca poi il risultato del presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti che guadagna 10 punti percentuale rispetto al consenso del giorno delle elezioni.