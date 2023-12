La danza di cento droni luminosi a Latina: le strade chiuse e i divieti a Santo Stefano

Per la prima volta a Latina un doppio spettacolo con droni luminosi. L’evento “Drone Light Show” del giorno di Santo Stefano è stata inserito in esclusiva nel calendario degli appuntamenti promossi e organizzati dall’amministrazione comunale per le festività natalizie.

L’iniziativa è in programma per il 26 dicembre condotta da Drone Show Italy, una nuova realtà con base a Latina, e si terrà all’interno dello stadio Francioni; prevede un doppio spettacolo in due fasce orarie, la prima con inizio alle 18.30 e la seconda con inizio alle 21.

Le magie di luce saranno visibili da piazzale Prampolini, dalle strade lungo il perimetro del campo sportivo per uno spettacolo di assoluta novità a livello nazionale dai temi natalizi, che avrà una durata di dodici minuti.

Per consentire il regolare svolgimento dell’evento sono previste alcune modifiche alla viabilità, con divieto di circolazione e sosta nelle vie e piazze limitrofe allo stadio Francioni; modifiche che sono state regolamentate da un’apposita ordinanza emanata dal Comune nei giorni scorsi. Nello specifico è stato disposto il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata, per tutti i veicoli in via Volturno; via Aspromonte dall’incrocio con via Medici e sino a via Amaseno; largo Torre dell’Acquedotto, dall’incrocio con dall’incrocio con via Calatafini sino a via Aspromonte; via Duca del Mare, dall’incrocio con via Garibaldi e sino a piazzale Prampolini; via dei Mille; piazzale Pranpolini; piazzale Serratore; piazzale Vecchi; piazzale Micara. I divieti, eccetto che per i mezzi autorizzati, delle forze dell’ordine e di mezzi di soccorso, sono validi dalle 13 alle 22 di martedì 26 dicembre.