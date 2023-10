Dengue: il Lazio è una delle regioni con più casi in Italia, anche autoctoni

Il Lazio, dopo la Lombardia, è la regione che fino a oggi, nel 2023, ha fatto registrare più casi di Dengue in Italia. Casi che, anche nell’ultima settimana, hanno continuato a salire. A scattare una fotografia sulla situazione attuale è il bollettino della febbre Dengue del 10 ottobre redatto dall'Istituto superiore di sanità.

In totale i casi, aggiornati appunto al 9 ottobre, sono 261 (erano 249 la scorsa settimana), e di questi 212 sono importati da altri Paese e 49 sono autoctoni, cioè trasmessi localmente in Italia (nello scorso report erano 42). Nello specifico, questi ultimi casi sono riferiti a tre episodi di trasmissione non collegati tra loro in provincia di Lodi con 28 casi confermati, in provincia di Latina con 2 casi, e in provincia di Roma con 18 casi con esposizioni in diverse parti della città metropolitana e uno ad Anzio, per il quale, spiega l’Iss sono in corso indagini per verificare eventuali collegamenti epidemiologici. “Tutti i casi, di cui è noto l’esito - si legge nel bollettino -, sono guariti o in via di miglioramento. La trasmissione autoctona del virus seppur in presenza di un numero limitato di casi, è in evoluzione. Proseguono le attività di disinfestazione contro le zanzare e, nelle aree in cui si è verificata una trasmissione locale, sono state attivate tutte le misure preventive previste a tutela di trapianti e trasfusioni”.

Il Lazio con 60 casi, come detto, dopo la Lombardia (88) è la regione dove ne sono stati registrati di più in Italia. L'età media dei pazienti è 36 anni e il 55% è maschio. Non si registrano decessi. Nella provincia pontina nelle scorse settimane ci sono stati casi a San Felice Circeo, Cisterna e anche Aprilia.

Che cos’è la Dengue

Di origine virale, spiega ancora l’Iss, la Dengue è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del virus. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.

Normalmente la malattia dà luogo a febbre nell’arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara, con temperature anche molto elevate. La febbre è accompagnata da mal di testa acuti, dolori attorno e dietro agli occhi, forti dolori muscolari e alle articolazioni, nausea e vomito, irritazioni della pelle che possono apparire sulla maggior parte del corpo dopo 3-4 giorni dall’insorgenza della febbre. I sintomi tipici sono spesso assenti nei bambini. La diagnosi è normalmente effettuata in base ai sintomi, ma può essere più accurata con la ricerca del virus o di anticorpi specifici in campioni di sangue.

Non esiste un trattamento specifico per la Dengue, e nella maggior parte dei casi le persone guariscono completamente in due settimane. Le cure di supporto alla guarigione consistono in riposo assoluto, uso di farmaci per abbassare la febbre e somministrazione di liquidi al malato per combattere la disidratazione. In qualche caso, stanchezza e depressione possono permanere anche per alcune settimane. “La malattia - si legge ancora sul sito dell’IStituto Superiore di Sanità - può svilupparsi sotto forma di febbre emorragica con emorragie gravi da diverse parti del corpo che possono causare veri e propri collassi e, in casi rari, risultare fatali”.