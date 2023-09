Dengue, aumentano i casi in Italia e nel Lazio

Duecento casi di Dengue in tutta Italia, di cui 27 risultati autoctoni. Il virus raggiunge anche il Lazio, dove alcuni casi sono stati registrati nella Capitale, altri a San Felice Circeo, Cisterna e anche Aprilia, dove le amministrazioni comunali hanno predisposto ripetuti interventi di disinfestazione antizanzara in via precauzionale. Al momento sono quattro i pazienti contagiati ricoverati allo Spallanzani, le cui condizioni sotto controllo e complessivamente buone.

"Era una situazione attesa e prevedibile, perché questo aumento non è il primo episodio di trasmissione nei Paesi del bacino del Mediterraneo", spiega all'Adnkronos Salute Emanuele Nicastri, direttore del reparto di Malattie infettive ad alta intensità di cura dell'Inmi Spallanzani di Roma, facendo il punto sulla situazione Dengue.

"L'incremento - spiega Nicastri - dipende dal fatto che la patologia è trasmessa dal vettore che è in aumento vertiginoso nell'area tropicale. La zanzara Aedes vive anche in Italia e questo facilita la trasmissione autoctona dei casi. Non deve esserci un allarme Dengue, ma certamente i medici di famiglia e i colleghi dei pronto soccorso devono notificare subito i casi. I primi possono indirizzare nei centri specializzati come il nostro i sospetti così da fare il test, i secondi ci possono inviare un campione del sangue per le analisi". La Dengue, come spiega l'Istituto superiore di Sanità sul proprio sito, è causata da quattro virus molto simili ed è trasmessa agli esseri umani attraverso punture di zanzare che hanno punto una persona già infetta.

Non c'è quindi un contagio diretto tra esseri umani ma il virus circola nel sangue della persona infetta per 2- 7 giorni e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo. "Credo che ci sia un denominatore dei casi mondiali, crescono i contagi Dengue in Messico, in Africa, in Bangladesh e nel Sud Est asiatico, mete anche di tanti viaggiatori. E' probabile che il calo delle temperature ci aiuterà a difenderci e poi, entro Natale, arriverà un vaccino nuovo".