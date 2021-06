Il saluto dei colleghi di Procura e Tribunale al dirigente Aniello Palumbo

Una vita trascorsa nell’amministrazione giudiziaria quella di Aniello Palumbo che i colleghi della Procura della Repubblica e del Tribunale di Latina hanno voluto salutare alla vigilia della pensione.

Palumbo è entrato in servizio a via Ezio nel febbraio 1996 poi nel 2014 il raggiungimento della qualifica di dirigente e il trasferimento alla Procura della Repubblica di Siena, poi alla Procura di Velletri fino al 2016, per poi far ritorno a Latina presso il Tribunale e dal 2020 anche la reggenza della Procura della Repubblica di Latina.

“Parlo a nome di tutti coloro che hanno avuto la fortuna di incontrarti lungo il cammino professionale – ha detto Quirino Leomazzi, segretario Provinciale della Federazione Confsal-Unsa - non hai fatto mancato nel corso della tua carriera di aiutare chiunque avesse bisogno di un conforto o di un consiglio, ti penseremo tutti con affetto”.