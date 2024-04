Discarica di Montello, residenti chiedono di avviare la bonifica: "Basta rifiuti e morte"

"Dopo più di mezzo secolo di rifiuti, malattie e morte è ora di pianificare la bonifica del territorio di Borgo Montello". Le forze progressiste di opposizione - Lbc, M5S, Pd, Per Latina 2032 insieme a Europa Verde, Rifondazione Comunista, Latina Possibile e Sinistra Italiana - hanno organizzato un incontro nella giornata di sabato 6 aprile, a partire dalle 9.30. L'appuntamento è al Granaio di Borgo Montello e l'obiettivo è quello di chiedere la bonifica del territorio.

Tecnici, ambientalisti, amministratori locali e regionali e deputati ripercorreranno la storia della discarica di Montello e faranno il punto sull’impatto che questa ha avuto sulla salute dei residenti. La richiesta unanime è la bonifica e la riqualificazione del territorio una volta che l’opera sarà completata, al fine di valorizzare l’area archeologica di Satricum e creare il Parco dell’Astura.

Gli organizzatori invitano la popolazione a partecipare: "È un incontro aperto a tutti i cittadini, alle associazioni, a sindacati e imprenditori e a chiunque sia interessato a discutere di questo importante tema. Sarà un’occasione di ascolto e un primo passo per discutere una nuova prospettiva che possa restituire speranza e dignità a quel territorio, ma sarà anche un momento fondamentale per pianificare e portare avanti le battaglie necessarie: concludere la bonifica e impedire che sia riaperta la discarica e arrivino altre servitù, anche alla luce dell’annuncio del presidente Rocca, che chiede ai territori di dotarsi di impianti e discariche per chiudere il ciclo dei rifiuti". L'incontro ha come obiettivo quello di porre le basi per azioni di monitoraggio e controllo in termini ambientali e di salute pubblica.