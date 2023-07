Disinfestazione in città e derattizzazione nelle scuole: gli interventi a Cisterna

Come Latina, anche l’Amministrazione di Cisterna annuncia il via a interventi di disinfestazione programmata sul territorio comunale. Si parte mercoledì 12 luglio.

“Gli interventi larvicida contro la proliferazione della zanzara tigre verranno effettuati in maniera puntuale, non tramite nebulizzazione, in tutti i tombini, caditoie, ecc - spiegano dal Comune -. I trattamenti larvicida, oltre ad essere svolti con prodotti no chemical, sono effettuati in linea con le direttive nazionali per il contrasto alle Arbovirosi (malattie trasmesse dalle zanzare), in particolare il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alla Arbovirosi 2020-2025 redatto dal Ministero della Salute”.

Si terranno anche interventi di derattizzazione in tutte le scuole del territorio comunale. “Infine - conclude il Comune - verranno distribuiti, nei luoghi di maggiore aggregazione, materiali informativi sulle misure idonee che ciascuno può adottare per contrastare la proliferazione della zanzara tigre”.