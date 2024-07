“No ad abiti da mare e a vestiti succinti negli uffici comunali”

No a ciabatte, costumi da bagno, parei o abiti succinti e “non decorosi” per accedere agli uffici comunali. Questa la comunicazione dell’amministrazione di Terracina che ha diffuso l’avviso sia attraverso i propri canali social che attraverso il sito istituzionale.

“Con la presente si comunica, che chiunque intende accedere negli uffici all’interno delle strutture comunali per richiedere servizi e/o informazioni o avere colloqui con l’amministrazione e/o con personale dipendente - si legge -, è obbligato ad avere un abbigliamento consono e decoroso al luogo, per rispetto dell’istituzione che questi luoghi rappresentano, pertanto è vietato l’ingresso nelle strutture comunali a persone che non indossano un abbigliamento decoroso, a coloro, cioè, che si presentano in abiti da mare e abiti succinti”.

Nelle scorse settimane a San Felice Circeo il Comune ha emesso un’ordinanza “anti-degrado” con cui sono state vietate passeggiate in costume da bagno o a torso nudo nel centro cittadino oltre al divieto anche di stendere i panni nelle aree pubbliche. Un provvedimento, hanno spiegato dal Comune, “a tutela del decoro urbano”, che sarà valido per tutta l’estate.