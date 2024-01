L'associazione Libera a Latina: Don Luigi Ciotti incontra gli studenti del liceo Grassi

Don Luigi Ciotti, presidente nazionale di Libera, sarà a Latina per incontrare gli studenti del liceo G.B. Grassi. All'incontro, in programma mercoledì 24 gennaio alle 10,30, parteciperanno il prefetto Maurizio Falco, il dirigente del liceo Vincenzo Lifranchi, il questore Raffaele Gargiulo, il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri Christian Angelillo e il comandante della guardia di finanza Giovanni Marchetti oltre al referente di Libera Lazio Gianpiero Cioffredi.

Si tratta di un appuntamento che rientra nel quadro del percorso della "Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie", evento promosso da Libera che si svolgerà il 21 marzo a Roma. Sono però diverse, in vista della data conclusiva di marzo, le iniziative di sensibilizzazione, incontro e confronto su tutto il territorio nazionale e del Lazio. Libera ha scelto Roma come luogo principale della XXIX Giornata della memoria e dell'impegno per stare vicino a chi, nel Lazio, come in altre Regioni, non si rassegna alla violenza mafiosa, alla corruzione e agli abusi di potere, per valorizzare l'opera di tante realtà, laiche e cattoliche, istituzionali e associative, impegnate per il bene comune, per la dignità e la libertà delle persone. La Giornata promossa da Libera, dal 2017 è stata riconosciuta dallo Stato e vedrà una grande partecipazione di giovani, associazioni, gruppi, rappresentanti delle istituzioni, del sindacato, del mondo della scuola, della cultura, dello sport. Una giornata di mobilitazione con momenti di lettura, di riflessioni, di incontri per ricordare gli oltre 1000 nomi delle vittime innocenti delle mafie.