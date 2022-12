Ai migranti del Cas di Roccasecca una donazione inaspettata: una sacca piena di tute e scarpe

Un gesto di solidarietà inaspettato, accolto con entusiasmo e commozione. La notizia arriva dal comune di Roccasecca dei Volsci e riguarda un Cas - Centro di accoglienza straordinaria, in cui sono ospitati diversi migranti, di origine pakistana e nord africana. Il centro era gestito da Aid, prima che il Consorzio comunicasse alla prefettura di non potersi più occupare del servizio dopo le note vicende giudiziarie emerse nelle ultime settimane. Dopo la rescissione del contratto tra Aid e prefettura, il Cas è così passato alla gestione di un'altra cooperativa che ha in appalto l'accoglienza.

Ma la storia dei migranti ha evidentemente commosso i titolari di un negozio di Frosinone, che ha deciso di fare una donazione di abbigliamento per tutti i ragazzi ospitati. Le sacche piene di vestiario sono state consegnate nei giorni scorsi dalla sindaca Barbara Petroni. "Ringraziamo Linea Oro Sport di Frosinone per aver donato ad ogni ragazzo del Cas di Roccasecca una sacca piena di scarpe, tute, giubbotti .-.ha commentato la sindaca in un post pubblicato su Facebook - e soprattutto il sorriso. Quando stavamo andando via li abbiamo sentiti urlare di gioia. Queste sono le emozioni che riempiono il cuore".