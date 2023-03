Arte e spettacolo per la solidarietà: donato un divaricatore all'ospedale di Formia

Arte, imprenditoria e spettacolo uniti per scopi di carattere sociale. Grazie all'iniziativa della Ew Luxury Events, diretta da Elsa Qoska, è stato possibile acquistare e donare un “Divaricatore Thompson” all'ospedale Dono Svizzero di Formia, al reparto Chirurgia Generale e Urgenza, equipe del dottor Vincenzo Viola. Alla cerimonia di consegna dello strumento, che viene utilizzato nel corso di un intervento chirurgico, ha partecipato ache la direttrice della Asl di Latina Silvia Cavalli, il dottor Viola e la event manager Elsa Qoska. E’ lei infatti la promotrice e organizzatrice dell’annuale evento di solidarietà che si tiene ogni estate in provincia di Latina e che lo scorso 26 luglio è andato in scena nella location "La Librata" di Terracina. L'organizzazione della EQ Luxury Events ha consentito di finalizzare gli obiettivi dell’evento, grazie alla presenza e alla collaborazione di tanti imprenditori e professionisti di Latina e del Lazio che hanno con piacere aderito alla iniziativa. Da diversi anni la EQ Luxury promuove eventi a scopo sociale che, nel cuore dell’estate, coinvolgono tanti artisti e protagonisti del mondo dello spettacolo, per una serata di arte, musica e intrattenimento.

La dottoressa Silvia Cavalli ha ricevuto la donazione, ringaziando l'organizzazione per l’impegno profuso in questa iniziativa che consentirà di mettere a disposizione uno strumento a supporto degli interventi di alta chirurgia per l’equipe del dottor Viola, a Formia, ma anche in altre strutture chirurgiche.

“Ringrazio la dott.ssa Silvia Cavalli e il dottor Vincenzo Viola per la disponibilità a ricevere la donazione del nostro strumento, che riteniamo possa esser di supporto alle attività dell’ospedale di Formia – ha affermato Elsa Qoka – Per noi della EQ Luxury è motivo di orgoglio aver potuto contribuire a questa azione di solidarietà che ci ripaga di tanto lavoro nella organizzazione del nostro annuale evento solidale. Un ringraziamento lo rivolgo a tutti coloro che, con la loro partecipazione, hanno reso possibile realizzare questa donazione. Siamo già a lavoro per nuove iniziative di solidarietà per la prossima stagione estiva”.