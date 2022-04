Avis e McDonald’s insieme per la raccolta di sangue: due giornate di donazioni straordinarie a Latina

Avis di Latina e McDonald’s insieme per la raccolta di sangue: due giornate di donazioni straordinarie sono in programma per la fine del mese di aprile nel capoluogo pontino. A presentarle la stessa Avis di Latina che sottolinea l’importanza della collaborazione.

“La pandemia negli ultimi due anni ha costretto ad annullare le tante attività cittadine per la diffusione e promozione del dono del sangue e ha costretto anche molte attività a tenere le serrande chiuse. Con la fine del periodo di emergenza e il tentativo di ripartire da dove ci eravamo fermati; è importante riprendere con le collaborazioni con le varie realtà cittadine” dichiara Emanuele Bragato, presidente di Avis Comunale Latina.

E tra le prime iniziative messe in campo c’è quella con i ristoranti McDonald’s di Latina, a cui, aggiunge Bragato “va il nostro più sentito ringraziamento. Con loro nel mese di aprile si organizzeranno due raccolte di sangue con l’ausilio dell’autoemoteca posizionata nei punti McDrive di Isonzo e Romagnoli, dove ai donatori verrà offerta la colazione presso il ristorante. Un modo per incentivare soprattutto i giovani che sono il nostro principale obiettivo soprattutto dopo questo brutto periodo che ci ha visto lontani da scuole e palestre.

Totale adesione da parte dei McDonald’s di Latina che sono sempre presenti nell’affiancare iniziative che vedono un proprio coinvolgimento fattivo nella realtà locale. Le donazioni si effettueranno mercoledì 20 aprile dalle ore 7:00 alle 11:00 presso il punto McDonald’s di via Isonzo e si replicherà mercoledì 27 aprile presso il punto di via Romagnoli (autolinee)”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria Avis allo 0773.697669 o scrivere alla email: info@avislatina.it