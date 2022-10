Che aria tira nel Lazio: la classifica delle città più inquinate

Che aria tira nel Lazio. Legambiente ha stilato le pagelle sulla qualità dell'aria di 97 città italiane nell'arco di cinque anni, dal 2014 al 2018, confrontando le concentrazioni medie annue delle polveri sottili (pm10 e pm2,5) e biossido di azoto (NO2) con i rispettivi limiti suggeriti dall'Organizzazione mondiale della sanità. Secondo Legambiente questi i voti per i cinque capoluoghi del Lazio:Viterbo 7, Rieti 5, Frosinone e Latina 3, Roma 0. Il dato peggiore si registra ovviamente per la Capitale, trascinata in basso a causa della presenza di NO2 provocata in particolare dalla presenza di auto diesel. Roma infatti supera i limiti di legge europei e quelli previsti dall'Oms in tutti e cinque gli anni considerati.

Ma analizzando i dati delle singole province risulta evidente come anche a Latina tiri una brutta aria. I dati di Legambiente sulla provincia pontina non sono confortanti e sono causati dall'intenso traffico cittadino, peggiorato da infrastrutture vecchie e inedaguate che non consentono il rapido scorrimento delle auto. A pesare è però anche un trasporto pubblico che potrebbe decisamente essere migliorato.