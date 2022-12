Rifiuti, raccolta differenziata: 18 comuni pontini sono oltre il 70%

E' arrivato quest'anno alla sua settima edizione Ecoforum Lazio, organizzato da Legambiente con il contributo della Regione Lazio, che ha presentato il nuovo dossier del ciclo dei rifiuti e dei comuni "ricicloni" del 2022. Protagoniste le migliori esperienze del settore. Il dato che emerge su tutti è che la raccolta differenziata dei rifiuti urbani cresce ancora in tutta la regione, migliorando di 0,9 punti percentuali e raggiungendo il 53,32% (dal 52,46% dell?anno scorso), ma rimanendo purtroppo ancora lontana dal valore nazionale, che per l?anno 2022 e negli anni immediatamente precedenti sta crescendo più velocemente, passando al 63,00%

dal 61.28% e ancora più distante dalla media delle regioni del Nord (70,77%). L?emergenza sanitaria indotta dalla pandemia ha infatti influenzato pesantemente e negativamente gli andamenti di produzione e raccolta dei rifiuti in Italia e nel Lazio.

Come già emerso, alcune eccellenze riguardano anche la provincia pontina. In particolare, fra i migliori Comuni Ricicloni c'è Fondi, uno dei più virtuosi della regione e il terzo, dopo Sant'Ambrogio sul Garigliano (in provincia di Frosinone) e Sacrofano (in provincia di Roma), con l'83,3% di raccolta differenziata. Sono questi infatti i tre centri che guidano la classifica dei 203 comuni della regione con oltre il 65% di differenziata sulla base delle prestazioni del 2021. Nel dettaglio della graduatoria provinciale e dei dati dei singoli comuni, troviamo però altri dati confortanti. Di poco sotto, Spigno Saturnia, con l'82,83% di differenziata, mentre Norma è all'81,59% e Prossedi all'80,08%. Diversi altri comuni pontini superano poi la soglia del 70%: tra loro Bassiano con il 74,96%, Cori con 73,50%, Itri con 77,73%, Maenza con 75,40%, Priverno con 70,11%, Rocca Massima con 72,20%, Roccagorga con 76,37, poi San Felice con 78,99% Santi Cosma e Damiano con 75,40%, Sermoneta con 70,36%, Sonnino e Sperlonga rispettivamente con 77,21% e 78,71% di raccolta differenziata. A conti fatti, come è naturale che sia, i risultati migliori vengono raggiunti dai piccoli centri del territorio, ma la vera sorpresa arriva dalla città di Aprilia, che è l'unico comune della provincia con oltre 50mila abitanti che registra risultati di tutto rispetto, raggiungendo una soglia di raccolta differenziata pari al 73,22%. Buono anche il risultato di Terracina (oltre 40mila abitanti), che invece supera il 72%.A superare il 70% sono in totale 18 comuni. della provincia.

Altri 11 territori registrano poi quote di differenziata superiori al 60%, mentre la città di Latina resta su valori decisamente mediocri (dati relativi al 2021) con una percentuale di appena il 35%. Da segnalare il caso dell'isola di Ponza, unico centro pontino dove la raccolta differenziata è quasi inesistente e raggiunge appena l'8%.