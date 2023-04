Nuova interruzione idrica per lavori in provincia: restano senza acqua i cittadini di sei comuni

Sei comuni pontini a secco al rientro dalle festività pasquali. E’ stata infatti annunciata nei giorni scorsi per oggi, martedì 11 aprile, una nuova interruzione idrica per consentire, ha spiegato Acqualatina anche attraverso il suo sito ufficiale, "urgenti e improcrastinabili lavori sulla condotta adduttrice proveniente dalla Centrale di Sardellane”. La sospensione del servizio è prevista dalle 13 e il ripristino in nottata. Sono interessati sei comuni: Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze e Terracina.

I lavori, che fanno seguito a quelli dello scorso 27 marzo, riguardano questa volta 5 chilometri della condotta e, ha chiarito la società che gestisce il servizio idrico, consentiranno il recupero di 70 litri di acqua al secondo, con un beneficio per oltre 250.000 abitanti dei sei comuni.

Le zone interssate e dove trovare le autobotti

Ricordiamo quali sono le zone interessate dall’interruzione idrica:

- Latina: intero Comune (tranne Borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere, Borgo S. Maria, B.go Carso, B.go Podgora, Latina Scalo)

- Pontinia: intero Comune

- Sabaudia: intero Comune

- San Felice Circeo: zona bassa, zona mare, zona porto, Quarto Caldo e Borgo Montenero

- Sezze: via Migliara 46 e Sezze Scalo

- Terracina: Colle La Guardia 1 e 2, Via Mediana Vecchia, Via San Felice Circeo

Queste invece le zone dove saranno posizionate le autobotti a cui se ne aggiungono altre a servizio esclusivo di utenze sensibili e itineranti, per far fronte a richieste specifiche:

- Latina: piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell'Asl) e largo Cavalli (zona Q5)

- Pontinia: piazza Kennedy

- San Felice Circeo: piazza IV Ottobre (B.go Montenero) e Via Sabaudia (presso piazzale commerciale)

- Sezze Scalo: corso della Repubblica

- Sabaudia: piazza del Comune.

Il piano di Acqualatina

I lavori previsti per oggi, come anche quelli che sono stati effettuati nelle scorse settimane, sempre sulla condotta adduttrice proveniente dalla Centrale di Sardellane, si inseriscono ha illustrato Acqualaina, nel piano di risanamento e ammodernamento delle reti, mentre la società è al lavoro per una nuova condotta, con oltre 18 milioni di euro di intervento.