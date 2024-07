Senza acqua per ore: stop idrico in sei comuni per "urgenti riparazioni alla condotta"

Residenti di sei comuni della provincia senza acqua dal pomeriggio di oggi, giovedì 4 luglio. Nei giorni scorsi Acqualatina ha infatti comunicato una nuova interruzione idrica che si è resa necessaria per consentire, viene spiegato sul sito della società, “urgenti riparazioni sulla condotta proveniente da Sardellane”. Le città interessate dallo stop idrico, che avrà inizio alle 14, sono Latina, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo, Sezze, Terracina.

Gli interventi, da quanto fatto sapere da Acqualatina, interessano 6 chilometri della condotta e saranno svolti da 3 squadre che lavoreranno in parallelo; interventi che sono stati inseriti in un più ampio piano per l’ammodernamento delle reti e la riduzione delle perdite in corso, con l’obiettivo di garantire un miglioramento del servizio a favore di oltre 250.000 abitanti dei sei comuni.

Cittadini, attività commerciali e non solo che però oggi dovranno fare i conti ancora una volta con la mancanza di acqua dal primo pomeriggio fino alla notte quando è previsto il ripristino del servizio.

Le zone interessate e le autobotti

Le zone interessate dall’interruzione idrica sono:

- Latina: intero comune ad esclusioni di Latina scalo, Borgo Bainsizza, borgo Sabotino, Borgo Montello, Le Ferriere; borgo S Maria, Borgo Carso e Podgora

- Pontinia: intero comune]

- Sabaudia: intero comune]

- San Felice Circeo: intero comune ad esclusione del centro storico, via del Sole e via del Faro

- Sezze: via Migliara 46 e traverse collegate

- Terracina: località San Vito, Colle La Guardia I e II, via Mediana Vecchia, via San Felice Circeo.

A disposizione dei cittadini vengono messe da Acqualatina delle autobotti che saranno dislocate nelle seguenti zone:

- Latina: piazza A. Celli (nei pressi del parcheggio dell’Asl) e largo Cavalli (zona Q5)

- Pontinia: piazza Kennedy

- San Felice Circeo: piazza IV Ottobre (Borgo Montenero), via Sabaudia (presso piazzale commerciale) e piazza Italo Gemini (presso pineta)

- Sabaudia: piazza del Comune

“Sarà cura di Acqualatina fornire tempestive informazioni in caso di imprevisti” fanno sapere dalla società che scusandosi per i disagi ricorda che per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero verde emergenze e guasti 800 626 083.