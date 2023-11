Una e-bike targata "Latina Capitale italiana della Cultura"

Latina in movimento: una e-bike in nome di Latina. La proposta alla sindaca Matilde Celentano arriva dalla Cicli Lombardo spa. L’idea è quella di produrre una bicicletta da città, con pedalata assistita e telaio 28 agevole e componenti in alluminio, su cui apporre il logo di Latina “Capitale italiana della cultura 2026”.



Con una lettera indirizzata alla prima cittadina, l’amministratore delegato dell’azienda italiana, Emilio Lombardo, ha comunicato di essere venuto a conoscenza della candidatura di Latina a Capitale italiana della Cultura 2026, aggiungendo: “La Cicli Lombardo spa, fondata nel 1952, oggi leader nazionale nella produzione di biciclette anche a pedalata assistita, vuole manifestare il proprio apprezzamento per tale iniziativa – si legge nella missiva - Considerata la tipologia del territorio ed appoggiando i comuni interessi di promuovere il green e l'ecologia legati al benessere del cittadino, la scrivente società ha avuto l’idea di proporre alla vostra attenzione la volontà di produrre, nel caso di proclamazione di tale riconoscimento, un modello di e-bike chiamato Latina”.



La sindaca, nel ringraziare la Cicli Lombardo spa e in particolare l’amministratore delegato, ha espresso soddisfazione per la proposta ricevuta: “Questa amministrazione – ha dichiarato - intende promuovere e favorire, anche attraverso il piano strategico della candidatura di Latina, tutte le forme di mobilità sostenibile e di cicloturismo. La proposta della Cicli Lombardo ci inorgoglisce. Il Comune di Latina è capofila della Dmo Latium Experience, nata per promuovere, commercializzare e gestire i flussi legati al turismo lento, coinvolgendo tutti gli attori operanti sul territorio che comprende 12 comuni del Lazio. Va inoltre sottolineato che con la candidatura di Latina abbiamo previsto un progetto, dell’università Sapienza di Roma, di valorizzazione attraverso il Laboratorio permanente per la rete delle ecovie mediterranee, con l’obiettivo di ridurre gli impatti e i rischi ambientali e sociali del traffico carrabile in ambito urbano”.



“L’idea della Cicli Lombardi – ha concluso Celentano – avrà anche utilità in termini di marketing territoriale. Per tutte queste ragioni non posso fare altro che ringraziare l’azienda per la proposta e la fiducia concessa”. “E’ nostro comune obiettivo con la produzione della e-bike ‘Latina’ – ha aggiunto Lombardo - promuovere la visibilità della città come capitale della cultura a livello nazionale 2026”.



Il modello della e-bike “Latina”, proposto dalla Cicli Lombardi, è contraddistinto dal logo ideato per la candidatura di Latina a Capitale italiana della cultura 2026, rappresentato da genoma umano che si sovrappone alla piantina della città di Fondazione che si estende in 12 direzioni, tante quante i borghi, con il giallo del grano, l'azzurro del mare, il blu delle industrie, il verde scuro delle montagne. La e-bike “Latina” è stata pensata con una batteria integrata da 504wh; motore al mozzo posteriore e cambio Shimano a 8 velocità e copertoni da 28 pollici con barra riflettente.