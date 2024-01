Elisa è la prima nata del 2024, è venuta al mondo a mezzanotte in punto

E’ Elisa una dei primissimi nati del 2024 in tutta Italia. La piccola, figlia di mamma e papà della provincia pontina, è venuta al mondo a mezzanotte spaccata del primo giorno del nuovo anno. Una gioia immensa per i genitori Flavia e Marco, originari di Terracina e Cisterna.

Elisa, come riporta RomaToday, è venuta alla luce a mezzanotte in punto, nella struttura Santa Famiglia a Roma, unica mono specialistica in ginecologia e ostetricia in Italia. Ha emesso il suo primo vagito proprio mentre fuori tutta la Capitale salutava l’arrivo del 2024. Poco più di tre chili di peso, è la prima figlia di Flavia e Marco. Neanche un secondo dopo, nella sala parto a fianco della stessa struttura è nato Ludovico, 2,8 chili di peso, primogenito di Elisa e Christian da Lariano. I piccoli e le loro mamme stanno bene, e con i papà hanno festeggiato insieme a tutta l’equipe medica.

Nel pomeriggio del primo gennaio del 2024, invece, a Formia è venuto al mondo David, primo nato dell’ospedale Dono Svizzero per questo nuovo anno.