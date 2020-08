Musica, Emma Marrone annuncia il nuovo singolo: si intitola "Latina" ed è scritto da Calcutta

Si intitola "Latina" il nuovo singolo di Emma Marrone e da disponibile in radio e in digitale da venerdì 28 agosto. Un brano che è stato scritto con Calcutta, l'artista del capoluogo che risponde al nome di Edardo D'Erme, insieme a Dario Faini e Davide Petrella con la produzione di Drd aka Dardust. "Ho ricevuto questa canzone 'Latina' il giorno del mio compleanno su whatsapp da Calcutta, Faini e Petrella - racconta Emma - mi sono emozionata, era inaspettata e ho sentito da parte di tutti la voglia di spingersi in acque inesplorate".

"Mi piacciono le sfide - ha detto - Mi piace provare a scoprire fin dove posso spingermi. Latina è proprio questo: una canzone forte e diretta che profuma di libertà. Mi sento proiettata in una nuova dimensione e sono pronta per questo nuovo cambiamento, sono solo una canzone e sono qui dentro la radio". Emma tornerà live a Maggio 2021 con il suo tour nei palazzetti, inizialmente previsto ad autunno 2020, con una tappa al Palazzo dello Sport di Roma il 29 maggio.