Befana speciale per i bambini ricoverati: arrivano i poliziotti con doni e la tradizionale calza

Sono tante le iniziative organizzate nel giorno dell’Epifania per i più piccoli che sono i veri protagonisti di questa festa. E proprio nella mattinata di oggi, 6 gennaio, i poliziotti della Questura di Latina, accompagnati anche dal cane Elany dell’unità cinofila di Nettuno, hanno incontrato i bambini ricoverati al Santa Maria Goretti di Latina e al Dono Svizzero di Formia per regalare un sorriso a chi è costretto a trascorrere queste giornate di festa in ospedale anziché a casa, nonché per ringraziare il personale sanitario per la dedizione e la professionalità con cui svolgono il proprio lavoro.

Ai piccoli pazienti sono stati consegnati dei doni, brandizzati “Polizia di Stato”, e l’immancabile calza della befana, fornita per la circostanza dalla Federazione Donne Imprenditrici Fipe, regalando ai bambini e alle loro famiglie un momento di gioia e di svago e testimoniare come il valore dell’#essercisempre#, che non è solo un motto ma uno stile di vita che contraddistingue gli appartenenti alla Polizia di Stato, sia anche sinonimo di umanità, solidarietà e vicinanza.