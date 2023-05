Erasmus, Sermoneta accoglie studenti e docenti di 5 nazioni e lancia un messaggio di pace

Sono state accolte dalla comunità di Sermoneta le delegazioni di studenti, insegnanti e dirigenti provenienti dalle città di Tvrodosin (Slovacchia), Vidin (Bulgaria), Tulcea (Romania), Karhamanmaras (Turchia) e Mogila (Macedonia del Nord) che insieme all’Istituto comprensivo Donna Lelia Caetani hanno dato vita al progetto Erasmus+ “Not all classes have walls”.

Fino al 12 maggio le delegazioni vivranno il territorio, scoprendone le eccellenze, le tradizioni, il folklore. Lo scorso 8 maggio c’è stato il saluto di benvenuto nella scuola di Doganella da parte del dirigente scolastico Lorenzo Cuna, della docente coordinatrice per l’Italia Cecilia Santoiemma e dell’amministrazione comunale di Sermoneta rappresentata dal vice sindaco Nicola Minniti. A seguire l’esibizione dell’Orchestra dell’indirizzo musicale dell’Istituto e le attività manuali nelle classi.

Nel pomeriggio, dopo la visita al giardino di Ninfa, tappa nel centro storico di Sermoneta alla scoperta delle bellezze del borgo e del castello Caetani. In aula consiliare c’è stato poi il momento istituzionale: le delegazioni sono state ricevute dal presidente del Consiglio comunale Antonio Di Lenola e dalla consigliera delegata alla Pubblica istruzione Sonia Pecorilli, che hanno consegnato un dono a ciascun partecipante.

“In un momento storico in cui i venti di guerra tendono a dividerci, da Sermoneta parte un messaggio di pace e di cooperazione, per costruire una società inclusiva e solidale - ha detto il sindaco Giuseppina Giovannoli -. Come amministrazione siamo orgogliosi di far parte di questo progetto di respiro internazionale”.

Il titolo del progetto è infatti significativo: “Non tutte le classi hanno i muri”, con la doppia finalità di incoraggiare i giovani a superare le barriere linguistiche, geografiche, culturali e superare gli stereotipi di genere, imparare a essere davvero comunità e vivere in pace e collaborazione.