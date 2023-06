Esami di maturità al via per i circa 5mila studenti della provincia pontina

Iniziano oggi, mercoledì 21 giugno, gli esami di maturità anche per i circa 5mila studenti delle scuole superiori della provincia di Latina. Tanti sono quelli che questa mattina siedono sui banchi per la prima prova, quella di italiano. Una tappa importante nella vita dei ragazzi che segna un passaggio fondamentale nella loro formazione, nel loro percorso di crescita e nella vita.

Esami di maturità per circa 5mila studenti pontini

Esami di Stato al via per gli oltre 500mila studenti della scuola secondaria di II grado in tutto il Paese; di questi 52.391 sono nel Lazio (con 1.530 studenti esterni), tra le regioni in Italia con il più alto numero di giovani maturandi, dopo la Campania (con 82.742 alunni) e la Lombardia (con 75.988). Nella provincia di Latina da oggi affronteranno le prove scritte e orali 5.126 studenti di cui 4.951 interni e 175 esterni, per un totale di 299 classi. Sono infine 150 le commissioni chiamate a giudicarli.

E secondo i dati che sono stati diffusi dal Ministero dell’istruzione alla vigilia della prima prova scritta, la percentuale di ammessi quest’anno agli esami di Stato nel Lazio è stata del 96,7%.

Al via gli esami di maturità

Gli esami prendono il via oggi dopo che le commissioni, 150 nella provincia di Latina, si sono insediate nella giornata di lunedì 19 giugno per la prima riunione plenaria. Campanella alle 8.30 questa mattina anche per i circa 5mila studenti pontini impegnati nella prima prova. “In bocca al lupo a tutti i ragazzi che affronteranno la Maturità. Un vero esame di ‘maturità’. Un consiglio: affrontatelo senza timori e con serenità”, ha dichiarato alla vigilia il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Si parte con la prima prova

Si parte oggi dunque come sempre con la prima prova, quella di italiano, uguale per tutti gli indirizzi di studio. Alle 8.30 la comunicazione da parte del Ministero della chiave per l’apertura del plico telematico. Domani, giovedì 22 giugno sarà la volta della seconda prova, che riguarda le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio. Anche in questo caso sarà pubblicata alle 8.30, la chiave per aprire i plichi telematici con le tracce. È previsto, infine, un colloquio, che ha l’obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale delle studentesse e degli studenti. Nello svolgimento dell’esame, la commissione terrà conto delle informazioni contenute nel curriculum dello studente. La prova orale verrà svolta anche utilizzando la lingua straniera e riguarderà pure l’educazione civica.