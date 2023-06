Maturità, l’assessore regionale Schiboni ai ragazzi: “Passo fondamentale sulla strada del futuro”

Arrivano anche dall’assessore regionale a Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca e Merito, Giuseppe Schiboni, gli auguri agli studenti e ai docenti nel primo giorno degli esami di maturità. Questa mattina anche nella provincia di Latina sono tornati sui banchi i circa 5mila ragazzi delle scuole superiori subito alle prese con la prima prova scritta, quella di italiano.

Anche a loro si è rivolto l’assessore Schiboni che ha definito quello degli esami di Stato “un momento ricco di emozioni, attese, speranze e carico di aspettative” e che agli studenti ha augurato “di godersi questa esperienza con la massima serenità ma anche con la consapevolezza che si tratta di una tappa importante del loro percorso di crescita”.

“L’esame di maturità - ha detto l’esponente pontino della giunta Rocca - apre a una fase della vita in cui le scelte saranno fondamentali, così come la tenacia e la determinazione con cui si sapranno affrontare e superare le tantissime prove cui la vita ci sottopone. I maturandi di oggi sono figli di grandissime difficoltà che hanno pervaso la nostra vita per oltre due anni a causa della pandemia. Hanno superato già una delle prove più complesse che si potesse immaginare. Sono per questo, e non solo, più forti e certo puntati a costruire il loro futuro sapendo che nulla si può dare per scontato.

A loro, ai dirigenti scolastici, al corpo docente, al personale tutto impiegato nelle nostre scuole auguro buon lavoro” ha poi concluso l’assessore Schiboni.