Euro 2020: l'Italia batte la Svizzera e dedica la vittoria ai fratellini uccisi ad Ardea

Il commosso messaggio del bomber Ciro Immobile a nome di tutta la squadra: “Abbiamo giocato anche per loro. Avremmo voluto partecipare al funerale ma non è possibile; ci sinistriamo per questo lutto devastante”

E' dedicata anche a David e Daniel Fusinato, i due fratellini uccisi insieme al 74enne Salvatre Ranieri ad Ardea per mano di Andrea Pignani, la vittoria della Nazionale di calcio che ieri, nella seconda partita degli Europei, ha battuto per 3 a 0 la Svizzera.

Il pensiero e la dedica dell’attaccante degli Azzurri e della Lazio Ciro Immobile che ha siglato il terzo gol della gara, sono andati ai due bambini che hanno perso la vita nella strage di Ardea di domenica 13 giugno. “Ci tenevo a dedicare a nome mio e di tutta la squadra a dedicare questa vittoria a Daniel e David. Sono cose che non dovrebbero mai succedere. Sono due angeli che purtroppo non sono più con noi. Abbiamo giocato anche per loro questa sera. Gli mando un abbraccio forte ovunque loro siano” ha detto un commosso Ciro Immobile che ai microfoni della Rai ha poi aggiunto: "Avremmo voluto anche partecipare al funerale, ma non era possibile perché siamo in bolla. Ci stringiamo anche per questo lutto devastante. Quello che potevamo fare lo abbiamo fatto, dedicando loro la vittoria e ne andiamo orgogliosi".

Intano per la giornata di oggi è attesa l'autopsia sul corpo di Andrea Pignanicon la Procura di Velletri che ha disposto anche gli esami tossicologici. Sono stati già eseguiti invece gli esami autoptici sui corpi dei fratellini e del 74enne e i cui risultati verranno depositati entro sessanta giorni. Da quanto emerso hanno confermato confermano che Daniel è stato colpito al petto, David alla gola, mentre Salvatore Ranieri è stato ucciso con colpo alla testa. I familiari delle vittime sono in attesa del nulla osta della Procura per potere fissare la data dei funerali.