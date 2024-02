Un’artista della provincia di Latina in gara per partecipare all'Eurovision 2024

La cantautrice Amanda, originaria di Aprilia, ha raggiunto le semifinali del concorso "Una Voce per San Marino”, venendo scelta tra le oltre 700 candidature provenienti da più di 31 nazioni. Questo festival musicale determinerà il rappresentante ufficiale della Repubblica di San Marino all'Eurovision Song Contest 2024, in programma a Malmö, in Svezia.

Amanda ha catturato l'attenzione della giuria (composta da Domenico “Mimmo” Paganelli, produttore indipendente e direttore creativo della EMI, Domenico “Mimmo” Gallotti, proprietario dell'etichetta G-Records e Nabuk, produttore e compositore per Jovanotti, Giorgia, Negrita ed altri grandi artisti della musica italiana) con due brani inediti di grande impatto emotivo, entrambi prodotti dalla MadHouse Recording Studio e distribuiti dalla Garage Noise Label, tra cui "Dejavu", in cui si affronta il tema delicato e attuale di come gestire un attacco di panico. La sua capacità di trasmettere sensazioni profonde attraverso la musica rende il brano un potente strumento di sensibilizzazione su questa tematica importante. Poi "Ci Vuole Groove", una protesta coinvolgente contro i pregiudizi di coloro che giudicano senza andare in profondità. Amanda ha composto una canzone che non solo intrattiene, ma anche invita a riflettere sulle percezioni superficiali che spesso influenzano il nostro modo di vedere gli altri.

Le semifinali di "Una Voce per San Marino" si terranno il 15 e 16 febbraio presso l'Auditorium Little Tony di Dogana, San Marino dove Amanda si esibirà insieme ai musicisti Marco Guadagnoli e Lorenzo Nogarotto. La finale del festival avrà luogo il 24 febbraio al Teatro Nuovo di Dogana, San Marino.

Dopo importanti apparizioni come l'apertura del concerto di Irene Grandi a Latina, la finale di Sanremo Rock e la partecipazione al MEI 2023 di Faenza, questo evento rappresenta un'opportunità unica per Amanda di distinguersi e portare la sua musica a un pubblico internazionale, con la possibilità di rappresentare San Marino all'Eurovision Song Contest 2024, e si candida come un'artista da tenere d'occhio.