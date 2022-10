Gaeta si illumina ancora con le “Favole di Luce”: accese le luminarie in città

Si illumina ancora Gaeta con le "Favole di Luce": sono state accese nel pomeriggio di sabato 29 ottobre le luminarie che traghetteranno la città del Golfo fino alle festività di Natale e ben oltre. L’evento, anche per questa settima edizione, ha visto una grande partecipazione di pubblico tra cittadini, turisti e visitatori giunti anche da fuori città per ammirare la magia e lo splendore delle luminarie che sono ormai diventate un tradizionale appuntamento.

Per oltre un mese e mezzo, fino al 15 gennaio, fantastiche installazioni e proiezioni artistiche illumineranno i monumenti e i bastioni della città, ma non solo, perché il ricco programma di “Favole di Luce” comprende anche spettacoli, passeggiate storiche, alla scoperta dei vicoli medievali e del patrimonio culturale di Gaeta, e appuntamenti.

Favole di Luce a Gaeta

Saranno 14 le installazioni che illumineranno la Città: “Come in un quadro”, nel Quartiere La Piaja; “L’ancora”, in Località Peschiera; “Torre Eiffel”, in Villa delle Sirene; “La palmeraie des lumières”, in Lungomare Caboto; Piazza Capodanno e Piazza Sapienza ospiteranno rispettivamente “Il Drago Zu”, e la “Torre di Pisa”; Corso Cavour brillerà con una delle novità di questa edizione, “Le renne scintillanti”, mentre Piazza XIX Maggio sarà lo scenario de “I misteri dell’antico Egitto”; in Via Marina di Serapo si potrà ammirare l’“Arena Waterpolo”; “Il regalo luccicante” sarà presente tra Porta Carlo V e Porta Carlo III, all’ingresso del quartiere medievale; “Star Avenue” illuminerà il Viale degli Innamorati, mentre poco più avanti, si potrà incontrare l’“Amerigo Vespucci”; nel cuore del centro storico, si rimarrà incantati da “L’acquario delle meraviglie” in Villa Traniello, e da “Lo scoiattolo giocherellone”, in Via Bausan. Inoltre, Gaeta celebra quest’anno anche l’VIII centenario della presenza in città del “poverello di Assisi” - sia attraverso lo spettacolo incantato della Fontana di San Francesco, che con le suggestive proiezioni artistiche che saranno raffigurate sul Tempio neogotico a lui dedicato -, ma anche il 160° anniversario del legame che unisce Gaeta e la Marina Militare. Le proiezioni sono state inserite nella 4ª edizione di “Gaeta Visual Designer”, iniziativa che si terrà dal 5 novembre al 31 dicembre, con il contributo della Regione Lazio, e interesserà anche la chiesa dei SS. Cosma e Damiano, piazza Mazzoccolo, piazza Mare all’Arco, piazza Buonomo, piazza XIX Maggio, piazza Mons. Di Liegro, piazza della Libertà, i Bastioni Carlo V e La Favorita, e lungomare Caboto. Ci saranno poi tante attrazioni anche per i più piccini, con le sfilate dei Babbi Natale, gli spettacoli di Pulcinella, il villaggio incantato di Babbo NataleSi accendono le luminarie

Ecosostenibilità e destagionalizzazione

A dare il via alla rassegna è stato sabato il sindaco Cristian Leccese che ha raccolto il testimone dell’ex primo cittadino Cosmo Mitrano sotto la cui Amministrazione la manifestazione ha preso vita, manifestazione che come ogni anno nel suo primo giorno ha anche incantato con la magia della Fontana di San Francesco con i suoi giochi di acqua, luci, colori e musiche. “Sarà un evento all’insegna delle novità e dell’ecosostenibilità, che assume per il nostro territorio un’importanza strategica, soprattutto dal punto di vista della destagionalizzazione del turismo locale e di promozione del nostro patrimonio - ha detto il sindaco Leccese -. Le mille e una luce faranno sognare tutti, proiettando ancora una volta Gaeta verso la crescita e lo sviluppo, non solo economico ma soprattutto socioculturale”. E sulle tematiche dell’ecosostenibilità e del risparmio energetico, “visto il particolare momento storico che stiamo vivendo” erano intervenuti nei giorni scorsi proprio dal Comune. “Infatti - è stato spiegato -, grazie ad un sistema di timer saving, che permetterà lo spegnimento delle luci all’1:30, ai proiettori di nuova tecnologia e all’utilizzo di led al 100%, è garantito un abbattimento degli assorbimenti di almeno il 35/40%. Inoltre, la società Edison Next, che gestisce per conto dell’Amministrazione la pubblica illuminazione, si farà carico anche quest’anno della quota di energia necessaria per lo svolgimento della manifestazione, con un impatto economico pari a zero per le casse comunali".