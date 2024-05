Una colonia di fenicotteri rosa approda sull'isola di Ventotene

Da due giorni una colonia di fenicotteri rosa è comparsa al porto di Ventotene. Una sosta dal lungo viaggio dall'Africa per raggiungere i siti di nidificazione. L'isola è infatti il primo approdo lungo la rotta di migrazione di decine di specie di uccelli migratori.

Alcune foto dei sei esemplari di fenicottero rosa sono state scattate, rigorosamente da lontano, e pubblicate sulla pagina Facebook del Museo della migrazione e Osservatorio ornitologico di Ventotene. Gli esperti del Museo chiedono però alla popolazione di collaborare: "E' importante non avvicinarsi per nessun motivo. Hanno sicuramente bisogno di riposarsi e stanno aspettando che il tempo migliori per riprendere il viaggio. Avvicinarsi vorrebbe dire farli alzare in volo e farli stancare ulteriormente, rischiando di compromettere la ripresa della migrazione".

In attesa di recuperare le energie e riprendere il volo, i fenicotteri sono attentamente monitorati: se anche uno solo rimanesse appollaiato e con le zampe piegate si dovrebbe intervenire con un recupero e con eventuali cure. "Siamo pronti a intervenire qualora ce ne fosse bisogno - spiega ancora l'Osservatorio - ma speriamo davvero che non sia necessario".