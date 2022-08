Vietati bivacchi, fuochi e falò sulle spiagge: le regole a Fondi per Ferragosto

Oltre che a Gaeta arrivano regole più stringenti per il periodo di Ferragosto anche a Fondi. Nelle scorse ore il sindaco Beniamino Maschietto ha firmato l’apposita ordinanza che impone il divieto di bivacco, campeggio, accensione di fuochi e falò sulle spiagge del litorale.

Si tratta di un provvedimento rafforzativo rispetto a quanto previsto durante la stagione balneare dall’ordinanza del 30 aprile.

L’ordinanza del primo cittadino è valida per i giorni 14 e 15 agosto ed è stata emanata in considerazione del fatto, come si legge nel documento, che sulle spiagge del litorale di Fondi durante la notte tra il 14 e il 15agosto, “è ormai da anni consuetudine assistere a manifestazioni danzanti, bivacchi, accensione di fuochi che vengono organizzati autonomamente dai partecipanti, senza preavviso alcuno alle autorità locali e privi pertanto di qualsiasi titolo autorizzativo” e che “il considerevole afflusso di avventori potrebbe provocare, altresì, seri pericoli per l’incolumità pubblica e situazioni di grave incuria e degrado dell’ambiente”.