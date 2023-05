Festa per i 100 anni di Giovanni Figliozzi a Fondi, “Prezioso testimone di un secolo di storia della comunità”

“Prezioso testimone di un secolo di storia della nostra comunità”: così recita la targa che l’Amministrazione comunale di Fondi ha voluto donare a Giovanni Figliozzi che nei giorni scorsi in pizzeria e con tutta la sua famiglia ha festeggiato 100 anni.

Per lui, oltre alla più gustosa delle pietanze Made in Italy, una torta e il calore di oltre 30 tra familiari, amici e conoscenti accorsi per l'importante traguardo. Non hanno fatto mancare la loro presenza il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l'assessore al settore demo-anagrafico Santina Trani che hanno fatto visita al festeggiato consegnandogli una targa e porgendogli i più sinceri auguri a nome dell'amministrazione e dell'intera città. Tra gli invitati alla festa, non poteva mancare la signora Gemma Figliozzi, sorella 98enne del neo-centenario, divenuta nota per aver sconfitto il Covid-19 e aver dato, con la sua storia, forza e coraggio a tanti anziani della città.

Una vita lunga e intensa quella di Giovanni Figliozzi, nato a Itri da papà cantoniere e poi impiegato per le Ferrovie dello Stato come operaio. Si è occupato per anni della manutenzione dei binari nella tratta Minturno-Scauri/Latina e, prima di allora, ha partecipato alla Seconda Guerra Mondiale con grande dedizione ma anche tante sofferenze.

Vedovo dal 2006 della sua amata Angiolina Petrillo, ha continuato a lavorare anche negli anni della pensione come coltivatore, assistendo ogni giorno con amore e affetto la coniuge malata.

Insieme hanno avuto cinque figli di cui una deceduta prematuramente a 66 anni nel 2022, otto nipoti e ben cinque pronipoti.

Alla veneranda età di 100 anni, il signor Figliozzi è ancora abbastanza autonomo e vive giorni felici circondato e accudito dall'affetto della sua grande famiglia.