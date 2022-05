Festa della Repubblica, le celebrazioni in programma per il 2 giugno

Celebrazioni anche in provincia di Latina per la festa della Repubblica di giovedì 2 giugno. In occasione del 76° anniversario della fondazione della Repubblica, la prefettura di Latina ha organizzato una mattinata di eventi che avranno luogo in piazza della Libertà.

Alle 9,30 è previsto lo schieramento delle forze armate e delle forze di polizia e gli onori alla massima autorità del Governo, a cui segue la cerimonia dell'alzabandiera. Il prefetto di Latina Maurizio Falco darà poi lettura del messaggio del presidente della Repubblica e il programma prosegue con la consegna delle medaglie d'onore e delle onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica italiana. Infine il dispiegamento del vessillo tricolore da parte dei vigili del fuoco sul palazzo della prefettura.

Celebrazioni in programma anche nella città di Fondi, dove il 2 giugno sarà protagonista la fanfara dei bersaglieri di Aprilia. La carica travolgente dei musicisti diretti dal maestro Ildo Masi arriverà in Corso Appio Claudio, Piazza Unità D’Italia, Piazza IV Novembre e Piazza Alcide De Gasperi per uno spettacolo istituzionale.Dopo la marcia musicale dei bersaglieri, con inizio alle 19 dalle Mura Megalitiche, la fanfara percorrerà tutto il centro storico fino a fermarsi, alle 20, ai piedi del Castello dove, dopo i saluti e i discorsi istituzionali, seguirà un breve concerto. "In un momento di piena ripresa – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – abbiamo voluto celebrare il 2 giugno con una vera e propria Festa, dedicata alla Repubblica, alla nostra città e alla nostra nazione. Un momento istituzionale, quindi, ma anche di richiamo per vivere e far vivere il nostro bellissimo centro storico. Ringrazio il presidente Edoardo Tittarelli, il Maestro Ildo Masi e tutti i bersaglieri per aver accolto l’invito del Comune di Fondi in una giornata così importante e densa di impegni".