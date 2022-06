Festa della Repubblica, in piazza della Libertà a Latina le celebrazioni per il 2 Giugno

Anche Latina celebra oggi, 2 giugno, il 76° anniversario della Fondazione della Repubblica. La cerimonia, organizzata dalla Prefettura, si è svolta nella mattinata in piazza della Libertà alla presenza dei rappresentanti della Provincia e del Comune di Latina, del Comando Artiglieria Controaerei di Sabaudia, dell’Aeronautica Militare e dei Vigili del Fuoco.

La manifestazione ha avuto inizio alle 9.30 con lo schieramento delle Forze Armate e delle Forze di Polizia per gli onori alla massima Autorità di Governo, cui hanno fatto seguito la cerimonia dell’alzabandiera e la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica.

A seguire, il prefetto Maurizio Falco ha consegnato le Medaglie d’Onore ai familiari di 4 cittadini pontini deportati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra nell’ultimo conflitto mondiale e i diplomi delle Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a 27 cittadini della provincia di Latina (in basso l’elenco completo).

Conclusa la cerimonia di consegna delle onorificenze i Vigili del Fuoco hanno dispiegato il vessillo tricolore. "È stata una cerimonia particolarmente sentita quella di oggi per la Festa della Repubblica - ha commentato il sindaco di Latina Damiano Coletta -. Avevamo bisogno di ritrovarci dopo 2 anni di pandemia e con questo contesto internazionale così delicato. Aver celebrato la nostra identità, la nostra storia e i valori della nostra Costituzione in questo 2 giugno ha assunto un significato particolare".

Alla manifestazione hanno preso parte, accompagnati dai docenti di istituto, circa cento alunni della scuola primaria Frezzotti-Corradini” di Latina, ai quali il prefetto Falco ha voluto consegnare un libro sui principi fondamentali della Costituzione. In Piazza della Libertà, illuminata col tricolore, è stata anche allestita dalle Forze Armate una mostra statica di mezzi militari.

Le celebrazioni prevedono poi nel pomeriggio l'esibizione all’interno dei giardini della Prefettura del pianista Sandro D’Onofrio e del violinista Anthony Flint che eseguiranno brani dal repertorio classico, nonché danze popolari di Bela Bartok.

L’elenco degli insigniti

Gennaro Cimmino, Lgt. dei Carabinieri, di Cisterna, Cavaliere

Felice Egidio, Cap. Dr. dei Carabinieri di Terracina, Cavaliere

Vincenzo Latorre, Lgt. in quiescenza dei Carabinieri di Gaeta, Cavaliere

Antonio Mazzarella, Brig. dei Carabidineri, di Latina, Cavaliere

Virginio Corrado Nardi, Lgt. Dr. dei Carabinieri di Sabaudia, Cavaliere

Vitantonio Di Muro, Lgt. C.S. dei Carabinieri di Latina, Cavaliere

Davide Santucci, App. Sc. dei Carabinieri di Pontinia, Cavaliere

Leucio Martini, Vice Brig. dei Carabinieri di Ponza, Cavaliere

Raffaele di Staso, Carabiniere in pensione di Sabaudia, Ufficiale

Massimo Silani, Primo Lgt. dell'Esercito di Sabaudia, Cavaliere

Massimo D'Ermo, Ten. Col. dell’Aereonautica di Pontinia, Cavaliere

Angelo Orlandi, Ten. Col. dell'Aereonautica di Terracina, Cavaliere

Vittorio Vicari, Col. dell'Aereonautica di Latina, Cavaliere

Sergio Acquaviva, 1° Lgt. dell'Aereonautica di Latina, Cavaliere

Roberto Lolli, Col. dell'Aereonautica di Sabaudia, Cavaliere

Francesco Martiradonna, Col. dell’Aereonautica di Aprilia, Cavaliere

Vito Francesco Patella, App. Sc. Q.S. della Guardia di Finanza di Formia, Cavaliere

Vincenzo Maglione, Mar. O. della Guardia di Finanza di Sermoneta, Cavaliere

Massimo Conti, vigile del fuoco in pensione di Priverno, Cavaliere

Mario Terelle, vigile del fuoco in pensione di Latina, Cavaliere

Fabrizio Marziali, capo pilota in pensione della Polizia di Stato di Aprilia, Cavaliere

Don Adriano Di Gesù, sacerdote di Fondi, Cavaliere

Rosalba Pietroluongo, titolare farmacista di Santi Cosma e Damiano, Cavaliere

Luigi Iacovacci, dirigente d'azienda Bmw Italia, di Pontinia, Cavaliere

Marco Cervoni, Min Econ e Fin di Terracina, Cavaliere

Desideria Toscano, Vice Prefetto di Gaeta, Cavaliere

Antonello Reali, funzionario area amministrativa Giur. Cont. di Aprilia, Commendatore

Le medaglie d’Onore consegnate

Giuseppe Magnaterra di Aprilia

Biagio Basco di Aprilia

Guerino Giabardo di Aprilia

Luigi Noto di Cisterna.