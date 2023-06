Festa della Repubblica a Latina: le strade chiuse in centro per le celebrazioni

Modifiche temporanee alla circolazione stradale per le celebrazioni della Festa della Repubblica a Latina. E’ stata emanata una apposita ordinanza dal Comune che disciplina la viabilità nella giornata del 2 giugno, in particolare nel centro cittadino.

La cerimonia che è stata organizzata dalla Prefettura di Latina, infatti si svolge in piazza della Libertà dalla mattina alle 9.30 (qui il programma completo).

Secondo quanto si legge nell’ordinanza, dalle 5 alle 15 di venerdì 2 giugno, e comunque sino al termine della manifestazione, è stato istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata nelle seguenti vie e piazze: piazza della Libertà; via Tito Speri; largo Silvestri; via delle Medaglie d’Oro; via Carducci tratto compreso tra piazza del Mercato e via Diaz; piazza della Libertà tratto compreso tra la piazza e via E. di Savoia; via Diaz; via Costa tratto viale Umberto I - piazza della Libertà; via Malta; via Nizza.

Il divieto è valido per tutti i veicoli a eccezione dei mezzi autorizzati delle Forze dell’Ordine, dei mezzi di soccorso e dei mezzi della ditta incaricata dello smontaggio delle attrezzature.