Festa della Repubblica, strade chiuse a Latina dal 31 maggio. Ecco tutti i divieti

Anche Latina si prepara alle celebrazioni del 2 Giugno per il 78esimo anniversario della Festa della Repubblica. La macchina organizzativa sta ormai ultimando gli ultimi particolari, intanto l’amministrazione comunale ha disposto una serie di modifiche alla viabilità, alla circolazione e alla sosta in vista dell’appuntamento.

Le celebrazioni sono previste nella giornata di domenica 2 giugno con inizio al mattino e termine nel tardo pomeriggio; sono inoltre in programma le prove in vista della cerimonia già dal pomeriggio di venerdì 31 maggio.

Due sono le ordinanze emesse dal Comune di Latina per la disciplina della viabilità per tutte e tre le giornate. Nello specifico si prevede il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli - a eccezione dei mezzi autorizzati, delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso - da mezzanotte del 31 maggio alle 19 del 2 giugno, e comunque sino al termine della manifestazione, nelle seguenti vie e piazze: piazza della Libertà; via delle Medaglie d’Oro; via Malta; via Costa tratto viale Umberto I - piazza della Libertà; piazza della Libertà tratto compreso tra la piazza e via E. di Savoia; largo Caduti di Nassiryia; via Nizza.

Viene disposto poi nei giorni del 31 maggio da mezzanotte alle 15 e del 2 giugno da mezzanotte alle 15 il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli - a eccezione dei mezzi autorizzati, delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso - in piazzale Silvio D’Amico (solo lato destro in ingresso da via N. Sauro) e largo Giacomini. E ancora il divieto di circolazione da mezzanotte alle 15 del 2 giugno sarà in via Fratini e in via Cellini.