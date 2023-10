Ad Aprilia la festa si chiude con i Nomadi. Premio San Michele per i cittadini meritevoli

Si è conclusa ieri, domenica 1 ottobre, la tre giorni di festa ad Aprilia per San Michele, il Santo Patrono della città. Una manifestazione che per la serata di chiusura ha visto piazza Roma riempirsi di persone per salutare l’arrivo de “I Nomadi”, che con i loro storici successi hanno scaldato il cuore del pubblico.

Una Festa di San Michele 2023 scandita già nella sua fase organizzativa da tre linee guida: partecipazione, collaborazione e condivisione.

Il Premio San Michele

La serata di ieri è stata aperta dall’amministrazione che sul palco della piazza centrale ha voluto rendere omaggio con il Premio San Michele agli apriliani che con il loro lavoro, la loro passione, la tenacia e l’impegno hanno saputo portare lustro alla città. Il riconoscimento è stato consegnato dalle mani del sindaco Lanfranco Principi e dagli assessori Vittorio Marchitti, Carola Latini, Veronica Napolitano, Elvis Martino.

Tra i premiati:

- il giornalista Tonj Ortoleva, direttore del quotidiano Latina Editoriale Oggi, per l'impegno, la dedizione e la capacità di analisi dimostrata nel raccontare la nostra Provincia. Oggi, nel ruolo di direttore della testata, ha permesso di tenere alto il nome della città di Aprilia;

- Carlo Avarello, direttore del festival di Castrocaro, per aver associato il nome della nostra città al più importante tra gli eventi di carattere nazionale tesi a scoprire e lanciare i talenti emergenti in ambito musicale;

- Marco Santimaria, fisico delle particelle, per aver portato il nome di Aprilia nell'ambito scientifico internazionale, con le sue ricerche sul decadimento delle particelle rare presso il Cern di Ginevra;

- Roberto Cotterli, presidente dell'associazione di Protezione Civile Alfa Aprilia, per l'impegno e la dedizione da sempre dimostrata nell'ambito dell'associazionismo, impegno e collaborazione riconosciuti anche fuori dal territorio;

- Enrico Raponi, storico dirigente scolastico dell'istituto Toscanini e presidente dell'associazione Diapason. Per l'impegno profuso in ambito associativo e nel mondo scolastico;

- David Mastrorilli, Martina Screti, Sara Altieri, Beatrice Donato e allo Sporting Village per il coraggio e la tenacia nell'affrontare una delle imprese sportive più difficili: attraversare a nuoto lo Stretto di Messina;

- ditta Aprilia test, un'eccellenza nell'imprenditoria locale nota a livello nazionale e regionale.

Principi: "in questi tre giorni ho visto la città che tutti vorremmo"

“Questa è l’ultima sera di festeggiamenti per San Michele – ha sottolineato il sindaco Lanfranco Principi- in questi tre giorni ho visto la città che tutti vorremmo. Viva, partecipe, unita. Questa è Aprilia, questa è la nostra città. Una città fatta di incontri, di eventi, di cultura, di occasioni per i giovani e per i meno giovani. Vederla questa sera da questa prospettiva vi assicuro, dà a tutti i noi un’ulteriore spinta per lavorare sodo e renderla migliore. Noi come amministrazione ce la metteremo tutta, sappiamo che non sarà facile, ci sono tante cose da migliorare. Lo sappiamo, ma vogliamo crederci. La città è di tutti noi, dell’amministrazione e dei cittadini. Facciamo in modo tutti insieme di fare la nostra parte. Voglio ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per portare a questo risultato: la Pro Loco, gli uffici del Comune, le associazioni, le forze dell’ordine, i volontari, le realtà commerciali e soprattutto tutti voi, che siete scesi per le strade a rendere vivo e colorato questo momento”.