A Cisterna torna la Fiera dell’Ascensione: le strade chiuse domenica 29 maggio

Butteri, stand gastronomici, camminata della transumanza, negozi aperti, visite a Palazzo e bancarelle nelle vie e piazze del centro: tutto questo e molto altro domenica 29 maggio a Cisterna dove torna l’appuntamento con la tradizionale Fiera dell’Ascensione.

“Le fiere dell’Ascensione e della Ricalata rappresentano per Cisterna il fulcro della storia e della tradizione locale – affermano l’assessore alla Cultura, Maria Innamorato, la delegata al Turismo ed Eventi, Aura Contarino, l’assessore al Commercio, Emiliano Cerro -. È necessario recuperare la consapevolezza delle proprie radici, rivalutare le tradizioni e le bellezze del territorio come volano per lo sviluppo turistico e culturale e per le attività produttive del nostro territorio. Per questo abbiamo costruito un programma ampio che mette insieme il commercio ambulante e quello in sede fissa, la valorizzazione dei prodotti e delle aziende del nostro territorio attraverso un percorso enogastronomico all’interno della corte di Palazzo Caetani, accompagnato da poesie recitate in dialetto. Ci sarà la possibilità di ripercorrere le strade della transumanza, di visitare le grotte e le sale di Palazzo Caetani e non abbiamo fatto mancare i butteri con i loro cavalli. Ringraziamo l’Amministrazione e gli uffici comunali, tutte le cittadine e i cittadini e le associazioni che si sono resi disponibili a collaborare per la realizzazione di questo evento”.

Come cambia la viabilità

Al fine di consentire il regolare e sicuro svolgimento della fiera, la Polizia Locale ha ordinato una modifica temporanea alla regolamentazione della viabilità nelle strade del centro urbano interessate dalla manifestazione. Nel dettaglio su corso della Repubblica (dall’intersezione con via Verdi fino all’intersezione con piazza Battisti) e via Fratelli Cairoli (dall’intersezione con largo Volpi fino all’intersezione con largo Pellico) e su largo Pellico, piazza 5 Giornate, via Rossini, è disposto il divieto di sosta con rimozione forzata e sospensione della circolazione veicolare dalle 6 alle 24 e comunque fino al termine della manifestazione. Su via Primo Maggio (dall’intersezione con largo Martiri di Belfiore fino all’intersezione con Via F.lli Cairoli) e largo Volpi è disposto il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 6 alle 24 e comunque fino al termine della manifestazione.