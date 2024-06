92esimo anniversario della deposizione della prima pietra della città di Latina

Sono passati 92 anni dalla deposizione della prima pietra della città di Latina. In occasione dell'anniversario si svolgerà una cerimonia presso il monumento al Bonificatore in piazza del Quadrato, il 30 giugno. Alle 10.45 l'appuntamento sarà in piazza del Quadrato: un quarto d'ora dopo comincerà la cerimonia con la deposizione della corona al monumento al bonificatore, per ricordare i tanti che si sono sacrificati per la bonifica delle terre pontine. Seguirà un intervento del sindaco della città, Matilde Celentano.