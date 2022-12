Case Ater, ristrutturati e modernizzati 18 appartamenti

Si sono conclusi i lavori di ristrutturazione degli alloggi Ater di via Lazio a Fondi, intervento per il quale l'ente ha investito oltre un milione di euro. Si tratta di 18 appartamenti ubicati in edifici risalenti al 1985 che andavano adeguati alle nuove tecnologie e migliorati.

L'intervento ha riguardato nel dettaglio: l'impermeabilizzazione e la coibentazione della copertura; la sostituzione degli infissi esterni; l'istallazione di scaldabagni a pompe di calore; il rifacimento di una centralina termica; il montaggio delle valvole termostatiche dei radiatori, l'isola a cappotto dei prospetti esterni.

"Ater Latina - ha spiegato il presidente Marco Fioravante - prosegue nei piani di intervento, in questo caso si tratta di lavori per l'efficientamento energetico resi possibili dai fondi previsti dal decreto Lupi del 2014".